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Военная операция на Украине ,  
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После обстрела Белгорода в реанимации оказались четыре ребенка

Львова-Белова: четыре раненых при обстреле в Белгороде ребенка в реанимации
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Львова-Белова
Мария Львова-Белова (Фото: МИД России)

Четыре ребенка, которые были ранены при обстреле Белгорода, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.

«По информации на данный момент: четверо детей в реанимации в тяжелом состоянии. Всего ранены 17 детей», — написала она в телеграм-канале. Детский омбудсмен уточнила, что подтверждены данные о гибели одного ребенка.

По последним данным МЧС, погибли два ребенка и 12 взрослых, еще 108 человек ранены, в том числе 15 детей.

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами
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Фото:belgorod1 / VK

Белгород обстреляли около 15:00 мск 30 декабря. Минобороны сообщило, что удар нанесли ракетами «Ольха» и РСЗО Vampire чешского производства.

По поручению президента Владимира Путина в Белгород направили бригаду Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти столицы выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава, также он пообещал выделить помощь для восстановления города, если это будет необходимо.

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Теги
Мария Львова-Белова пострадавшие Белгородская область Белгород обстрел
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