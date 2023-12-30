Львова-Белова: четыре раненых при обстреле в Белгороде ребенка в реанимации

После обстрела Белгорода в реанимации оказались четыре ребенка

Мария Львова-Белова (Фото: МИД России)

Четыре ребенка, которые были ранены при обстреле Белгорода, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.

«По информации на данный момент: четверо детей в реанимации в тяжелом состоянии. Всего ранены 17 детей», — написала она в телеграм-канале. Детский омбудсмен уточнила, что подтверждены данные о гибели одного ребенка.

По последним данным МЧС, погибли два ребенка и 12 взрослых, еще 108 человек ранены, в том числе 15 детей.

Белгород обстреляли около 15:00 мск 30 декабря. Минобороны сообщило, что удар нанесли ракетами «Ольха» и РСЗО Vampire чешского производства.

По поручению президента Владимира Путина в Белгород направили бригаду Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти столицы выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава, также он пообещал выделить помощь для восстановления города, если это будет необходимо.