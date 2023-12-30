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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде после удара запустили горячую линию для заявок о пострадавших

Горячую линию для заявок о пострадавших запустили в Белгороде после удара ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: shepot_belgorod / VK
Фото: shepot_belgorod / VK

В Белгороде после обстрела ВСУ запустили горячую линию для приема заявок о повреждениях и пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Для этого нужно набрать 122.

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Фото:shepot_belgorod / VK

Ранее Гладков сообщил об ударе по центру Белгорода. По предварительным данным, погибли два ребенка, есть пострадавшие, однако точное число неизвестно. В городе запустили сирену ракетной опасности — губернатор призвал жителей спуститься в укрытия. Тревога длилась примерно 45 минут.

Также под обстрел попал поселок Уразово, никто не пострадал. Снаряд попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Повреждения получили около 20 частных домовладений и линия электропередачи.

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Вячеслав Гладков горячая линия обстрел Белгород
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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