Горячую линию для заявок о пострадавших запустили в Белгороде после удара ВСУ

В Белгороде после удара запустили горячую линию для заявок о пострадавших

Фото: shepot_belgorod / VK

В Белгороде после обстрела ВСУ запустили горячую линию для приема заявок о повреждениях и пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Для этого нужно набрать 122.

Ранее Гладков сообщил об ударе по центру Белгорода. По предварительным данным, погибли два ребенка, есть пострадавшие, однако точное число неизвестно. В городе запустили сирену ракетной опасности — губернатор призвал жителей спуститься в укрытия. Тревога длилась примерно 45 минут.

Также под обстрел попал поселок Уразово, никто не пострадал. Снаряд попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Повреждения получили около 20 частных домовладений и линия электропередачи.