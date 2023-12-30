В Белгороде после удара запустили горячую линию для заявок о пострадавших
Горячую линию для заявок о пострадавших запустили в Белгороде после удара ВСУ
В Белгороде после обстрела ВСУ запустили горячую линию для приема заявок о повреждениях и пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Для этого нужно набрать 122.
Ранее Гладков сообщил об ударе по центру Белгорода. По предварительным данным, погибли два ребенка, есть пострадавшие, однако точное число неизвестно. В городе запустили сирену ракетной опасности — губернатор призвал жителей спуститься в укрытия. Тревога длилась примерно 45 минут.
Также под обстрел попал поселок Уразово, никто не пострадал. Снаряд попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Повреждения получили около 20 частных домовладений и линия электропередачи.