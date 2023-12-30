Гладков сообщил о попадании в спорткомплекс при обстреле поселка ВСУ

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал. «Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса», — написал он в телеграм-канале.

Повреждения получили около 20 частных домовладений и линия электропередачи, аварийные и оперативные службы работают на месте.

Ранее Гладков сообщил об ударе по центру Белгорода. По предварительным данным, погибли два ребенка. В городе запустили сирену ракетной опасности. Губернатор призвал жителей спуститься в укрытия.