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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о попадании в спорткомплекс при обстреле поселка ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли поселок Уразово Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал. «Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса», — написал он в телеграм-канале.

Повреждения получили около 20 частных домовладений и линия электропередачи, аварийные и оперативные службы работают на месте.

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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Ранее Гладков сообщил об ударе по центру Белгорода. По предварительным данным, погибли два ребенка. В городе запустили сирену ракетной опасности. Губернатор призвал жителей спуститься в укрытия.

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Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ поселок
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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