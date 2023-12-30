Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью отца Легойды

Владимир Легойда и патриарх Кирилл (Фото: Сергей Власов / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью отца председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды — Романа. Обращение к сыну и жене погибшего опубликовано на сайте РПЦ.

«С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь», — говорится в публикации. Патриах отметил, что заслуги Владимира Легойды — «плод родительских попечений» погибшего.

Труп 90-летнего Романа Легойды со множеством колото-резаных ран обнаружили вечером 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Московской области, в овраге. СК завел уголовное дело по факту убийства.

В ночь на 30 декабря подмосковные полицейские задержали подозреваемого. По данным следствия, он напал на Романа Легойду, убил и потом похитил у него 100 тыс. руб. Часть похищенных денег следователи нашли в ходе обыска в съемной квартире подозреваемого. Позднее он признал вину.