Снежный барс стал национальным символом Киргизии
Национальным символом Киргизии стал снежный барс, указ об этом подписал президент Садыр Жапаров, передает KNews.
«В культуре древнего кыргызского народа снежный барс олицетворял величие, благородство, смелость, мужество и выносливость. Поэтому, согласно сказаниям, барс был тотемным животным великого Манаса», — сообщила пресс-служба президента.
«Манас» — эпическое произведение киргизского фольклора, рассказывает о подвигах богатыря Манаса. Эпос включен в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире
Снежный барс имеет статус редкого и исчезающего вида в 12 странах, в том числе в России. Ареал его обитания — горы Центральной Азии, от Тибета на юге до Алтая на севере.
Кабмину Киргизии получили принять меры по защите численности популяции снежного барса, а также его экосистемы в республике.
В конце декабря 2023 года Жапаров подписал закон о смене «подсолнуха» на флаге Киргизии на солнце — косые лучи сделали прямыми «Впредь будет так, будто солнце светит нам и улыбается», — сказал глава государства, который и стал инициатором изменения флага.
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