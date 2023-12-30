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Общество ,  
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Снежный барс стал национальным символом Киргизии

Фото: jspix / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: jspix / imageBROKER.com / Global Look Press

Национальным символом Киргизии стал снежный барс, указ об этом подписал президент Садыр Жапаров, передает KNews.

«В культуре древнего кыргызского народа снежный барс олицетворял величие, благородство, смелость, мужество и выносливость. Поэтому, согласно сказаниям, барс был тотемным животным великого Манаса», — сообщила пресс-служба президента.

«Манас» — эпическое произведение киргизского фольклора, рассказывает о подвигах богатыря Манаса. Эпос включен в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире

Снежный барс имеет статус редкого и исчезающего вида в 12 странах, в том числе в России. Ареал его обитания — горы Центральной Азии, от Тибета на юге до Алтая на севере.

Кабмину Киргизии получили принять меры по защите численности популяции снежного барса, а также его экосистемы в республике.

«Подсолнух» на флаге Киргизии стал солнцем
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В конце декабря 2023 года Жапаров подписал закон о смене «подсолнуха» на флаге Киргизии на солнце — косые лучи сделали прямыми «Впредь будет так, будто солнце светит нам и улыбается», — сказал глава государства, который и стал инициатором изменения флага.

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Теги
государственная символика Барс Киргизия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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