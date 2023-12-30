Снежный барс стал национальным символом Киргизии

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Национальным символом Киргизии стал снежный барс, указ об этом подписал президент Садыр Жапаров, передает KNews.

«В культуре древнего кыргызского народа снежный барс олицетворял величие, благородство, смелость, мужество и выносливость. Поэтому, согласно сказаниям, барс был тотемным животным великого Манаса», — сообщила пресс-служба президента.

«Манас» — эпическое произведение киргизского фольклора, рассказывает о подвигах богатыря Манаса. Эпос включен в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире

Снежный барс имеет статус редкого и исчезающего вида в 12 странах, в том числе в России. Ареал его обитания — горы Центральной Азии, от Тибета на юге до Алтая на севере.

Кабмину Киргизии получили принять меры по защите численности популяции снежного барса, а также его экосистемы в республике.

В конце декабря 2023 года Жапаров подписал закон о смене «подсолнуха» на флаге Киргизии на солнце — косые лучи сделали прямыми «Впредь будет так, будто солнце светит нам и улыбается», — сказал глава государства, который и стал инициатором изменения флага.