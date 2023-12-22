«Подсолнух» на флаге Киргизии стал солнцем

Президент Жапаров подписал закон о смене подсолнуха на флаге Киргизии на солнце

Прежний флаг Киргизии ассоциировался с подсолнухом из-за косых лучей, их сделали прямыми для большей схожести с лучами солнца, входящими через тундук. Президент страны связал изменение с обретением независимости

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Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении флага государства, сообщается на его сайте. Президент был инициатором этого процесса.

«Принятым законом волнообразная форма солнечного света на флаге Кыргызской Республики изменена на прямую», — уточняется в сообщении главное отличие новой версии.

«До этого в обществе активно озвучивали мнение, что наш флаг похож на подсолнух. Даже бывали такие случаи, когда приезжающие к нам в гости иностранцы говорили, что, наверное, в нашей стране подсолнух растет в большом количестве», — рассказывал Жапаров ранее и пояснял, что флаг не должен вызывать такую ассоциацию.

«Впредь будет так, будто солнце светит нам и улыбается. Я далек от каких-либо поверий и суеверий. Но все же мы должны надеяться, что отныне будем развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на нашем флаге, входящим через тундук», — считает киргизский президент.

Тундук — конструкция сферической формы, венчает кыргызское жилище боз-уй (юрту) и является световым окном. В официальной трактовке на старом флаге был изображен именно тундук. Прежний флаг Киргизии был утвержден в 1992 году.

В парламенте Киргизии часть депутатов не поддержала инициативу. «Передо мной звезда вора в законе. Мне таким видится флаг. А не похож флаг на звезду Давида?» — задался вопросом Акбокон Таштанбеков.

Новый флаг стал копией езидского флага и флага Курдистана, а Турция — важный партнер Киргизии — ведет с Рабочей партией Курдистана кровопролитные бои, заявил лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков. Он предрек Киргизии проблемы с Организацией тюркских государств, «в которой ведущую роль играет Турция».