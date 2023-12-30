Сальдо: комендантский час в Херсонской области отменят на Новый год и Рождество

В Херсонской области отменят комендантский час на Новый год и Рождество

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В Херсонской области отменили действие комендантского часа в новогоднюю ночь и на Рождество, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Он опубликовал указ об отмене действия комендантского часа с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января и с 20:00 6 января до 6:00 7 января.

«Жители Херсонской области получат возможность достойно встретить Новый год и Рождество Христово», — написал он, поздравив жителей региона с наступающими праздниками.

Ранее действие комендантского часа приостановили в ЛНР, указ не коснулся нескольких городов и районов. Он действует с 23:00 31 декабря 2023 года до 4:00 8 января 2024 года.