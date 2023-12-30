В Херсонской области отменят комендантский час на Новый год и Рождество
В Херсонской области отменили действие комендантского часа в новогоднюю ночь и на Рождество, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Он опубликовал указ об отмене действия комендантского часа с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января и с 20:00 6 января до 6:00 7 января.
«Жители Херсонской области получат возможность достойно встретить Новый год и Рождество Христово», — написал он, поздравив жителей региона с наступающими праздниками.
Ранее действие комендантского часа приостановили в ЛНР, указ не коснулся нескольких городов и районов. Он действует с 23:00 31 декабря 2023 года до 4:00 8 января 2024 года.
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