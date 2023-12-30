В ДТП с машиной и микроавтобусом в Волгоградской области пострадали 8 человек

В ДТП под Волгоградом пострадали восемь человек

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В Волгоградской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, восемь человек доставили в больницу, сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

Авария произошла накануне, 29 декабря, в 18:25 (совпадает с мск) на 116-м км трассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский». Столкнулись Volkswagen Polo, за рулем которого был 26-летний водитель, и FST-523 под управлением 53-летнего водителя.

Шесть пассажиров микроавтобуса, а также водителя и пассажирку Volkswagen Polo доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее, 28 декабря, в Ленинградской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик, пострадали 13 человек — водитель автобуса и его пассажиры. Их госпитализировали с различными травмами, состояние водителя оценили как тяжелое.