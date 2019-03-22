Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк сообщила о перенесенном инсульте

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль матери драконов Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала о перенесенном во время съемок инсульте. Об этом пишет The New Yorker.

По ее словам, это произошло в 2011 году (тогда шли съемки второго сезона), когда она занималась в спортзале, чтобы снять стресс. После одного из занятий актриса почувствовала себя плохо, у нее начались сильные головокружения. Врачи диагностировали у нее субарахноидальное кровоизлияние — тяжелая форма инсульта.

Актриса перенесла две операции на мозге, однако от съемок в сериале она не отказалась. По словам Кларк, сейчас ее здоровье в хорошем состоянии.

В середине января телеканал HBO сообщил, что заключительный, девятый сезон «Игры престолов» выйдет 14 апреля.