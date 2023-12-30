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Общество ,  
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Задержанный по подозрению в убийстве отца Легойды признал вину

Подозреваемый на допросе признался в убийстве отца Владимира Легойды

Мужчина, подозреваемый в убийстве Романа Легойды — отца журналиста, главы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Легойды, — признал свою вину. Об этом задержанный заявил следователям на допросе.

«Я подошел к нему [Роману Легойде], чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я остановил его на половине дороги и показал ему нож. <…> Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил», — рассказал задержанный 25-летний мужчина.

Подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды задержали в Подмосковье
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Труп 90-летнего Романа Легойды со множеством колото-резанных ран обнаружили вечером 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе в Московской области. Источник РБК говорил, что тело нашли в овраге. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.

В ночь на 30 декабря подмосковные полицейские задержали подозреваемого. По данным следствия, он напал на Романа Легойду, чтобы украсть у него деньги, совершил убийство и потом похитил у него 100 тыс. руб. Тело погибшего он оставил у обочины дороги недалеко от садового некоммерческого товарищества «Мещерино-Чурилково». Часть похищенных денег следователи нашли в ходе обыска в съемной квартире подозреваемого.

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Теги
Владимир Легойда убийство Подмосковье подозреваемый

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