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Военная операция на Украине ,  
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Небензя обвинил Украину в использовании ПВО в жилых кварталах

Небензя: ВСУ размещают системы ПВО в жилых кварталах, что и приводит к жертвам
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Военная операция на Украине

Если бы Украина не размещала системы ПВО в жилых кварталах своих городов, то жертв среди мирных жителей не было бы, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности.

«Представитель Великобритании безапелляционно заявила, что жертв было бы больше, если бы не работа украинской ПВО. Трудно представить себе больший цинизм. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто не было бы», — сказал Небензя.

В связи с этим он посоветовал «остерегаться» заявлений Великобритании о поставке Киеву еще 100 ракет ПВО, «от использования которых гибнут мирные жители».

Великобритания передаст Украине 200 ракет ПВО
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Ракеты ASRAAM,&nbsp;установленные на истребителе Typhoon Королевских ВВС

В ночь на 29 декабря украинские власти сообщили о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове, а также Днепре (бывший Днепропетровск). Они также рассказали о нескольких пострадавших и о повреждениях в городах. Украинское Минэнерго заявило о перебоях с электричеством. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о массированном ударе по критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам.

В Минобороны России отчитались, что за неделю с 23 по 29 декабря российская армия на Украине нанесла 50 групповых и один массированный удар «по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники».

После этого Великобритания пообещала передать Украине около 200 ракет для систем ПВО. Речь идет о ракетах ASRAAM, которые предназначены для запуска с самолетов, однако летом 2022 года британское Минобороны разработало системы ПВО для запусков ракет ASRAAM с земли.

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Теги
Василий Небензя Постпред России при ООН Украина ПВО
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