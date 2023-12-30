Главком ВСУ Залужный уволил помощницу после ее слов «все равно мы все умрем»

Залужный уволил свою помощницу после ее слов «все равно мы все умрем»

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный уволил свою внештатную помощницу Аллу Мартынюк после ее заявлений по теме мобилизации. О своем решении Залужный сообщил в телеграм-канале.

«Информирую, что от 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах», — написал Залужный.

Он подчеркнул, что его помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего ВСУ, а то, что они сказали, является «исключительно их собственным мнением».

Мартынюк в одном из недавних интервью сказала: «Не стоит паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрем и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадет кирпич или тебя собьет машина» (цитата по УНИАН).

Позже она заявила, что ее высказывание неверно интерпретировали. «Вырезали из часового интервью с неверной интерпретацией мое высказывание… Я не агитировала родителей посылать детей на смерть. Имелось в виду, что не нужно думать о плохом», — уточнила Мартынюк.

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине объявили 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции. В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тыс. человек. Позже он рассказал о просьбе Генштаба и Залужного дополнительно призвать 500 тыс. человек. Он сказал, что пока нет ясности, как демобилизовать тех, кто уже служит, поэтому он ждет от военных предложений по этому поводу и пока не поддерживает новый призыв. Новая мобилизация, по оценке украинского лидера, обойдется бюджету в 500 млрд грн (почти $121 млн).