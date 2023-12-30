 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне

Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове, а также подконтрольным Киеву городе Херсоне прогремели взрывы, сообщают «Зеркало Недели» и РБК-Украина.

Воздушная тревога объявлена в семи украинских областях, включая Одесскую, Хмельницкую и Николаевскую. Херсонская ОВА призвала жителей проследовать в укрытия.

Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР были включены в состав России по результатам референдума, прошедшего прошлой осенью. Власти Украины результаты голосования не признают. Москва заявляла о готовности защищать новые регионы всеми способами.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Минобороны сообщило о 50 групповых и одном массированном ударе по Украине
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Накануне военное ведомство отчиталось о 50 групповых и одном массированном ударе по Украине, нанесенных за неделю с 23 по 29 декабря. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Все цели были поражены, добавили в министерстве.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку самой массовой с начала конфликта. Украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове, а также Днепре (бывший Днепропетровск).

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
взрывы Херсон Харьков Военная операция на Украине
Материалы по теме
На Украине сообщили о новых взрывах в Сумах и под Черкассами
Политика
В Киеве, Львове, Одессе и Харькове прогремели взрывы
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении ракет HARM над Белгородской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
Небензя призвал Киев ждать в ближайшее время «самых плохих новостей» Политика, 01:17
Силы ПВО уничтожили 13 снарядов ВСУ над Белгородской областью Политика, 01:08
S&P сообщила о рекордном за 7 лет росте российской промышленности Бизнес, 00:53
Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне Политика, 00:48
Беспилотники второй день подряд попытались атаковать Брянскую область Политика, 00:34
Польша отказалась доказывать принадлежность России прилетевшей ракеты Политика, 00:26
Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов «Зимнего Show» Общество, 00:19
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Брянской области сбили четвертый за день украинский беспилотник Политика, 29 дек, 23:53
Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом и одном погибшем Политика, 29 дек, 23:42
Суд назначил дату заседания о приостановке работы клуба Mutabor Общество, 29 дек, 23:22
Байден заявил, что США могут быть втянуты в конфликт на Украине Политика, 29 дек, 23:07
Великобритания передаст Украине 200 ракет ПВО Политика, 29 дек, 22:51
Совбез ООН проведет внеочередное заседание по Украине Политика, 29 дек, 22:36
МИД Польши вручил ноту российскому поверенному из-за пролета ракеты Политика, 29 дек, 22:28