Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне

В Харькове, а также подконтрольным Киеву городе Херсоне прогремели взрывы, сообщают «Зеркало Недели» и РБК-Украина.

Воздушная тревога объявлена в семи украинских областях, включая Одесскую, Хмельницкую и Николаевскую. Херсонская ОВА призвала жителей проследовать в укрытия.

Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР были включены в состав России по результатам референдума, прошедшего прошлой осенью. Власти Украины результаты голосования не признают. Москва заявляла о готовности защищать новые регионы всеми способами.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне военное ведомство отчиталось о 50 групповых и одном массированном ударе по Украине, нанесенных за неделю с 23 по 29 декабря. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Все цели были поражены, добавили в министерстве.



Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку самой массовой с начала конфликта. Украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове, а также Днепре (бывший Днепропетровск).