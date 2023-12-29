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Военная операция на Украине ,  
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Совбез ООН проведет внеочередное заседание по Украине

Постпредство России сообщило о внеочередном заседании Совбеза ООН по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Совет Безопасности ООН 30 декабря проведет внеочередное заседание по Украине, сообщила пресс-служба постоянного представительства России в телеграм-канале.

«Сегодня — 29 декабря — в 16:00 по Нью-Йорку (30 декабря, 00:00 по Москве) состоится внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по Украине», — говорится в сообщении.

Заместитель российского постпреда в ООН Дмитрий Полянский уточнил, что заседание было запрошено «украинцами и западниками».

Одно из последних заседаний Совбеза по теме Украины проходило 11 декабря. На нем выступал Полянский по поводу поставок западного оружия на Украину.

Залужный сообщил об ударах по военным объектам Украины
Политика
Валерий Залужный

В ночь на 29 декабря украинские власти сообщили о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове, а также Днепре (бывший Днепропетровск). Они также рассказали о нескольких пострадавших и о повреждениях в городах. Украинское Минэнерго заявило о перебоях с электричеством. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о массированном ударе по критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам.

В Минобороны России отчитались, что за неделю с 23 по 29 декабря российская армия на Украине нанесла 50 групповых и один массированный удар «по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники».

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Теги
Совбез ООН Совет безопасности ООН Украина заседание Постпред России при ООН
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