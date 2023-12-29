Совбез ООН проведет внеочередное заседание по Украине

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Совет Безопасности ООН 30 декабря проведет внеочередное заседание по Украине, сообщила пресс-служба постоянного представительства России в телеграм-канале.

«Сегодня — 29 декабря — в 16:00 по Нью-Йорку (30 декабря, 00:00 по Москве) состоится внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по Украине», — говорится в сообщении.

Заместитель российского постпреда в ООН Дмитрий Полянский уточнил, что заседание было запрошено «украинцами и западниками».

Одно из последних заседаний Совбеза по теме Украины проходило 11 декабря. На нем выступал Полянский по поводу поставок западного оружия на Украину.

В ночь на 29 декабря украинские власти сообщили о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове, а также Днепре (бывший Днепропетровск). Они также рассказали о нескольких пострадавших и о повреждениях в городах. Украинское Минэнерго заявило о перебоях с электричеством. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о массированном ударе по критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам.

В Минобороны России отчитались, что за неделю с 23 по 29 декабря российская армия на Украине нанесла 50 групповых и один массированный удар «по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники».