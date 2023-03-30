У Счетной палаты возникли вопросы к популярности «Работы в России»

Госпортал «Работа в России» по популярности уступает коммерческим сайтам для подбора персонала, считает Счетная палата. Она также выявила технические проблемы, которые могут влиять на информационную безопасность этого ресурса

Фото: Сергей Зимин / РБК

Государственная информационная система по подбору персонала «Работа в России», функционирующая с 2015 года, менее популярна, чем частные службы или коммерческие онлайн-сервисы в этой же сфере, следует из отчета Счетной палаты по проверке «использования бюджетных средств, выделенных на создание, развитие и эксплуатацию этой системы в 2015–2021 годах». РБК ознакомился с соответствующим отчетом.

По данным «Яндекс.Метрики», на которые ссылается Счетная палата, с 1 июля по 30 сентября 2022 года ежемесячное число посетителей сайта «Работа в России» в среднем составляло 2,6 млн человек, среднее время нахождения пользователей на сайте — 8,3 минуты, а среднее число просмотренных страниц — 5,11.

В то же время сайт другого — коммерческого — портала по поиску вакансий HeadHunter за сопоставимый период ежемесячно посещали около 20 млн человек, среднее время нахождения на этом ресурсе составляло 9 минут, а просмотров страниц было 400 млн, рассказал его представитель. В SuperJob лишь сообщили, что ежемесячно их сайт посещают около 10 млн пользователей, не указав период. РБК направил запрос в «Авито Работа».

Что такое «Работа в России» «Работа в России» — это федеральная государственная информационная система, где расположена база вакансий и резюме. На сайте указано, что портал помогает гражданам найти работу, а работодателям — сотрудников. Все услуги предоставляются бесплатно. Оператор платформы — Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Расходы на систему из федерального бюджета, по данным Счетной палаты, с 2015 по 2021 год составили 2,6 млрд руб., из которых 1,3 млрд руб. пришлось на развитие системы. В 2023 году на развитие и сопровождение платформы должны потратить еще около 999,5 млн руб. Первую версию портала (trudvsem.ru) Роструд запустил в январе 2009 года. Изначально это была база вакансий от служб занятости, не затрагивающая нишу высокооплачиваемых профессий. В 2019-м началось создание платформы для поиска работы и подбора персонала на базе ресурса «Работа в России», из нее хотели сделать аналог американского LinkedIn (ресурс заблокирован в России). До конца 2021 года власти собирались потратить на проект около 360 млн руб. Опрошенные РБК эксперты тогда скептически оценивали инициативу, называя инвестиции в платформу «необоснованной тратой денег налогоплательщиков», но представитель Роструда указывал, что сравнивать этот бесплатный проект с коммерческими «нецелесообразно», так как «ресурс является государственным и не направлен на получение прибыли».

Что еще нашла Счетная палата

Анализируя использование финансовых средств Рострудом для функционирования портала «Работа в России», Счетная палата обнаружила технические проблемы, которые, по мнению аудиторов, могут поставить под угрозу «обеспечение информационной безопасности» и «бесперебойное функционирование системы».

Система функционирует на виртуальных вычислительных ресурсах, расположенных в коммерческом дата-центре DataLine (принадлежит «Ростелеком-ЦОД»), причем с 2018 по 2021 год в разные периоды (в сумме — 540 дней) Роструд арендовал ресурсы без заключения договора.

Для работы платформы используется программное обеспечение американской ИТ-компании VMware, что, по оценке Счетной палаты, приводит к «существенным рискам для бесперебойного функционирования системы».

Роструд не полностью устранил риски после успешно осуществленной компьютерной атаки класса deface (атака, при которой часть или вся информация на одной либо нескольких страницах интернет-сайта подвергается неавторизованному изменению). Атака произошла 3 марта 2022 года, Роструд восстановил работу портала, но по состоянию на 5 августа меры по минимизации рисков повторения инцидентов приняты не были.

В отчете Счетной палаты указано, что эксплуатация системы без проведения конкурентных процедур и заключения госконтрактов не соответствует российскому законодательству и принципам осуществления закупок. Также она предложила устранить уязвимости в системе и отказаться от использования иностранного программного обеспечения.

Представитель Роструда, ответ которого приводится в отчете Счетной палаты, пояснил, что такая ситуация возникла из-за длительных процедур согласования планов информатизации с Минцифры и Минтрудом — «как следствие, с задержкой доведения лимитов бюджетных обязательств до Роструда».

Как пояснил РБК представитель пресс-службы Роструда, длительность процедур согласования обусловлена «комплексным характером, значительным объемом и сложностью включаемых в них мероприятий», так как проекты на портале «Работа в России» требовали «тщательной многосторонней экспертизы». Он подчеркнул, что проблема с арендой мощностей уже решена — в первом полугодии 2021 года Роструд перешел на долгосрочные контракты. Он также обратил внимание, что полтора года — это общая сумма периодов, которые не были покрыты контрактными обязательствами за годы работы портала, а не непрерывный промежуток.

Как отметил представитель Минцифры, сроки согласования министерством по доведению финансирования сократились еще в 2020 году до одного дня: «Оценка рисков использования услуг коммерческих дата-центров без заключения госконтракта, а также контроль за его своевременным исполнением не входит в полномочия Минцифры».

РБК направил запрос в «Ростелеком-ЦОД».