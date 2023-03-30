У Счетной палаты возникли вопросы к популярности «Работы в России»
Государственная информационная система по подбору персонала «Работа в России», функционирующая с 2015 года, менее популярна, чем частные службы или коммерческие онлайн-сервисы в этой же сфере, следует из отчета Счетной палаты по проверке «использования бюджетных средств, выделенных на создание, развитие и эксплуатацию этой системы в 2015–2021 годах». РБК ознакомился с соответствующим отчетом.
По данным «Яндекс.Метрики», на которые ссылается Счетная палата, с 1 июля по 30 сентября 2022 года ежемесячное число посетителей сайта «Работа в России» в среднем составляло 2,6 млн человек, среднее время нахождения пользователей на сайте — 8,3 минуты, а среднее число просмотренных страниц — 5,11.
В то же время сайт другого — коммерческого — портала по поиску вакансий HeadHunter за сопоставимый период ежемесячно посещали около 20 млн человек, среднее время нахождения на этом ресурсе составляло 9 минут, а просмотров страниц было 400 млн, рассказал его представитель. В SuperJob лишь сообщили, что ежемесячно их сайт посещают около 10 млн пользователей, не указав период. РБК направил запрос в «Авито Работа».
Что такое «Работа в России»
«Работа в России» — это федеральная государственная информационная система, где расположена база вакансий и резюме. На сайте указано, что портал помогает гражданам найти работу, а работодателям — сотрудников. Все услуги предоставляются бесплатно. Оператор платформы — Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Расходы на систему из федерального бюджета, по данным Счетной палаты, с 2015 по 2021 год составили 2,6 млрд руб., из которых 1,3 млрд руб. пришлось на развитие системы. В 2023 году на развитие и сопровождение платформы должны потратить еще около 999,5 млн руб.
Первую версию портала (trudvsem.ru) Роструд запустил в январе 2009 года. Изначально это была база вакансий от служб занятости, не затрагивающая нишу высокооплачиваемых профессий. В 2019-м началось создание платформы для поиска работы и подбора персонала на базе ресурса «Работа в России», из нее хотели сделать аналог американского LinkedIn (ресурс заблокирован в России). До конца 2021 года власти собирались потратить на проект около 360 млн руб. Опрошенные РБК эксперты тогда скептически оценивали инициативу, называя инвестиции в платформу «необоснованной тратой денег налогоплательщиков», но представитель Роструда указывал, что сравнивать этот бесплатный проект с коммерческими «нецелесообразно», так как «ресурс является государственным и не направлен на получение прибыли».
Что еще нашла Счетная палата
Анализируя использование финансовых средств Рострудом для функционирования портала «Работа в России», Счетная палата обнаружила технические проблемы, которые, по мнению аудиторов, могут поставить под угрозу «обеспечение информационной безопасности» и «бесперебойное функционирование системы».
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Система функционирует на виртуальных вычислительных ресурсах, расположенных в коммерческом дата-центре DataLine (принадлежит «Ростелеком-ЦОД»), причем с 2018 по 2021 год в разные периоды (в сумме — 540 дней) Роструд арендовал ресурсы без заключения договора.
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Для работы платформы используется программное обеспечение американской ИТ-компании VMware, что, по оценке Счетной палаты, приводит к «существенным рискам для бесперебойного функционирования системы».
- Роструд не полностью устранил риски после успешно осуществленной компьютерной атаки класса deface (атака, при которой часть или вся информация на одной либо нескольких страницах интернет-сайта подвергается неавторизованному изменению). Атака произошла 3 марта 2022 года, Роструд восстановил работу портала, но по состоянию на 5 августа меры по минимизации рисков повторения инцидентов приняты не были.
В отчете Счетной палаты указано, что эксплуатация системы без проведения конкурентных процедур и заключения госконтрактов не соответствует российскому законодательству и принципам осуществления закупок. Также она предложила устранить уязвимости в системе и отказаться от использования иностранного программного обеспечения.
Представитель Роструда, ответ которого приводится в отчете Счетной палаты, пояснил, что такая ситуация возникла из-за длительных процедур согласования планов информатизации с Минцифры и Минтрудом — «как следствие, с задержкой доведения лимитов бюджетных обязательств до Роструда».
Как пояснил РБК представитель пресс-службы Роструда, длительность процедур согласования обусловлена «комплексным характером, значительным объемом и сложностью включаемых в них мероприятий», так как проекты на портале «Работа в России» требовали «тщательной многосторонней экспертизы». Он подчеркнул, что проблема с арендой мощностей уже решена — в первом полугодии 2021 года Роструд перешел на долгосрочные контракты. Он также обратил внимание, что полтора года — это общая сумма периодов, которые не были покрыты контрактными обязательствами за годы работы портала, а не непрерывный промежуток.
Как отметил представитель Минцифры, сроки согласования министерством по доведению финансирования сократились еще в 2020 году до одного дня: «Оценка рисков использования услуг коммерческих дата-центров без заключения госконтракта, а также контроль за его своевременным исполнением не входит в полномочия Минцифры».
РБК направил запрос в «Ростелеком-ЦОД».