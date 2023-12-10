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Политика ,  
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В Иране европейского дипломата обвинили в шпионаже в пользу Израиля

Прокуратура Ирана обвинила европейского дипломата в шпионаже в пользу Израиля
Йохан Флодерус
Йохан Флодерус (Фото: из личного архива Johan Floderus)

Прокуратура Ирана предъявила подданному Швеции Йохану Флодерусу, работающему во внешнеполитической службе Евросоюза, обвинения в шпионаже в пользу Израиля, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на судебные органы.

Дипломата обвиняют в коррупции, за которую в Иране могут приговорить к смертной казни, действиях, направленных против безопасности страны, а также в сотрудничестве с разведкой Израиля.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Флодерус не виновен. В Евросоюзе призвали к немедленному освобождению дипломата.

В начале декабря The New York Times сообщила, что Флодерус находится в иранской тюрьме более 500 дней — факт ареста держался в тайне руководством Швеции и ЕС. По данным газеты, мужчину арестовали 17 апреля 2022 года — его задержали в аэропорту и доставили в тюрьму Эвин в Тегеране.

Теги
Швеция Евросоюз Жозеп Боррель Иран госизмена Израиль

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