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Технологии и медиа ,  
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«Первый канал» назвал дату старта нового сезона шоу «Голос»

«Первый канал»: первый выпуск 12-го сезона шоу «Голос» выйдет в эфир 19 января
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Новый сезон вокального шоу «Голос» начнется на «Первом канале» 19 января, сообщили РБК в пресс-службе канала.

Выпуски будут транслировать по пятницам после программы «Время» с 21:45.

Наставниками участников шоу станут певцы Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Антон Беляев и дебютирующая в проекте Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт). Ведущая 12-го сезона — Яна Чурикова.

В слепых прослушиваниях примут участие 128 вокалистов. Наставники примут в свои команды по 12 из них. После слепых прослушиваний начнутся этапы на выбывание, имя победителя огласят весной.

В шоу участвуют вокалисты, приехавшие из Астрахани, Благовещенска, Братска, Воронежа, Ижевска, Грозного, Москвы, Казани, Минска, Ташкента, Тбилиси, Сургута, Мариуполя и других городов.

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11-й сезон «Голоса» выходил в марте—июне 2023-го. Победительницей стала Виктория Соломахина из команды Полины Гагариной. Лучшим наставником по итогам зрительского голосования стал Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко).

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«Голос» Первый канал Шоу

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