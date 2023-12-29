Рейс «Аэрофлота» из Дубая в Москву задержали более чем на 14 часов

Рейс «Аэрофлота» из Дубая в Москву задержали на 14 часов

Фото: Markus Mainka / Global Look Press

Рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» SU521 не может вылететь из Дубая в Москву более 14 часов, следует из данных с табло аэропорта вылета.

«Рейс аэрофлота SU521 уже более 14 часов не вылетает из Дубая. Вчера в 16 часов должен был улетел», — подтвердил РБК родственник пассажиров рейса.

Рейс в московский аэропорт Шереметьево должен был вылететь 28 декабря, однако на сайте аэропорта сказано, что выход на посадку закрыт.

По данным сервиса FlightRadar24, который отслеживает полеты, рейс выполняет борт Airbus A330-300. Самолет должен был вылететь накануне в 16:35 мск и приземлиться в 21:10 по московскому времени, однако данные о нем недоступны.

Из данных с табло московского аэропорта Шереметьево следует, что рейс отменен.

РБК направил запросы в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот» и в пресс-службу аэропорта Дубая.

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Ранее, 27 декабря, рейс авиакомпании FlyDubai из ОАЭ в Екатеринбург вместо пяти часов пролетел 20. Сначала борт перенаправили в Уфу из-за погодных условий в пункте назначения, затем он приземлился в Баку из-за них же. Позднее после смены экипажа борт вылетел в Екатеринбург, авиакомпания принесла извинения за неудобства.