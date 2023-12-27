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FlyDubai объяснил, почему один рейс приземлился в трех аэропортах

FlyDubai: рейс из Дубая в Екатеринбург направили в Уфу и Баку из-за погоды
Рейс из ОАЭ в Екатеринбург вместо пяти часов летел 20. Его перенаправили сначала в Уфу, а затем в Баку. Авиакомпания объяснила это решение метеоусловиями
Фото: Markus Mainka / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / Global Look Press

Рейс FlyDubai FZ979, следовавший из Дубая в Екатеринбург, был перенаправлен в Уфу из-за погодных условий в месте назначения, а затем сел в Баку из-за них же. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«После смены экипажа рейс вылетел из Баку в Екатеринбург и приземлился после 18:40 по местному времени 26 декабря. Безопасность наших пассажиров и экипажа является нашим приоритетом номер один. Мы приносим извинения за неудобства, сказавшиеся на графике полетов наших пассажиров», — сообщили во FlyDubai.

Как правило, полет занимает 5 часов 10 минут, следует из данных FlightRadar24. В этот раз самолет вылетел по расписанию, в 20:20 мск. В аэропорту назначения он сел в 16:40 мск, полет суммарно занял 20 часов 20 минут.

Погода в Екатеринбурге в ночь на 26 декабря была снежной, температура воздуха опустилась до минус 4 градусов. Скорость ветра — 2,8 м/с. Многие рейсы, которые должны были прибыть в Екатеринбург в приблизительно то же время, что и рейс из Дубая, сели в аэропорту без направления в иные города, следует из онлайн-табло «Кольцово».

В начале декабря пассажирский борт, следовавший из Новосибирска в Якутск, перенаправили в Магадан. «Аэропорт работает в условиях ограниченной видимости, расписание рейсов корректируется в зависимости от метеоусловий», — пояснили в аэропорту. В то время температура воздуха в Якутске составляла минус 48 градусов, а видимость опустилась ниже 500 м.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Львова
FlyDubai Екатеринбург Баку Уфа ОАЭ
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