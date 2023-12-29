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Технологии и медиа ,  
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SpaceX сообщила о запуске ракеты с секретным шаттлом США

SpaceX сообщила о запуске ракеты Falcon Heavy с секретным шаттлом

Ракета Falcon Heavy стартовала с многоразовым беспилотным орбитальным самолетом X-37B Космических сил США. Об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX в социальной сети X (бывший Twitter).

Запуск был проведен 28 декабря в 20:07 (29 декабря 04:07 мск) со стартового комплекса 39А на мысе Канаверал во Флориде. Через восемь минут после старта ракеты на специальные посадочные платформы приземлились ускорители.

Конкретные задачи полета X-37B — засекреченная информация. Космические силы США только сообщают, миссия USSF-52 призвана поспособствовать проведению «широкого спектра испытаний и экспериментов».

Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала во Флориде
Технологии и медиа
Ракета Falcon 9

24 декабря Falcon 9 вывела на орбиту два спутника радиолокационной разведки бундесвера SARah. Запуск ракеты был осуществлен с калифорнийской базы «Ванденберг». Изначально спутники армии Германии должны были запустить днем раньше, однако SpaceX его отложила.

В мае Falcon 9 отправила к МКС корабль Crew Dragon, в котором находились четыре космических туриста. Запуск провели с космодрома во Флориде.

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