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Задержанный во Франции лайнер с пассажирами вернулся в Индию

Самолет, задержанный во Франции из-за сообщений о торговле людьми, сел в Индии
Фото: Javed Dar / XinHua / Global Look Press
Фото: Javed Dar / XinHua / Global Look Press

Самолет, задержанный во Франции из-за сообщений о жертвах торговли людьми на борту, приземлился в Индии. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источник в аэропорту Мумбаи и данные сервиса Flightradar24.

Airbus A340 румынской авиакомпании Legend Airlines приземлился в аэропорту крупнейшего города страны Мумбаи в 4 утра по местному времени (1:30 мск). На его борту было 276 человек. Индийские власти не сообщили ни о прибытии самолета, ни о прохождении пассажирами границы.

Самолет, следовавший по маршруту Дубай — Манагуа (столица Никарагуа), задержали во время технической остановки во французском аэропорту Ватри 21 декабря. Причиной задержания стало «анонимное сообщение», что среди пассажиров были индийцы, «которые, вероятно, стали жертвами торговли людьми».

Вечером следующего дня парижская прокуратора сообщила о допросе двух мужчин 2000 и 1984 года рождения, подозреваемых в участии в сети нелегальной миграции. Они были взяты под стражу, но впоследствии освобождены с условием покинуть Францию.

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Фото:Zuma / ТАСС

24 декабря в терминале аэропорта Ватри было развернуто выездное заседание суда, который в ускоренном порядке рассмотрел дела всех пассажиров и членов экипажа самолета. В итоге суд исключил торговлю людьми в составе организованной группировки, поскольку индийцы сели на самолет добровольно.

Законность юридической процедуры признали не все. Как сообщил Le Monde источник, близкий к делу, пассажиры могли быть рабочими, которые направлялись в Центральную Америку, чтобы нелегально проникнуть оттуда в США или Канаду.

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«Мы не знаем, является ли это торговлей людьми, незаконным ввозом мигрантов или ни тем ни другим. Однако в аэропорту три ночи и три дня держали 303 человека, мужчин, женщин и детей, которые были на пересадке. Это поразительно», — заявила в воскресенье правозащитница Женевьева Кола. «Если они действительно являются жертвами торговли людьми, неправильно просто отправлять их обратно в другую страну».

25 пассажиров рейса выразили желание остаться во Франции и попросили предоставить им убежище. Двое из них — несовершеннолетние.

Теги
Индия Франция самолет торговля людьми
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