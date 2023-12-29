Глава Генштаба Израиля не увидел злого умысла в гибели заложников

Гибели израильских заложников, расстрелянных солдатами ЦАХАЛ, можно было избежать, однако злого умысла в действиях военных не было. К такому выводу пришел начальник Генштаба Израиля Герци Халеви по итогам расследования инцидента, сообщила армейская пресс-служба.

«Глава Генштаба заключил, что огонь по заложникам можно было предотвратить. Вместе с тем он пояснил, что в случившемся не было злого умысла, а солдаты действовали правильно в соответствии со своим пониманием происходящего», — говорится в сообщении.

Халеви также подчеркнул, что Армия обороны Израиля не справилась с задачей и все причастные командиры «чувствуют ответственность за этот трудный эпизод, сожалеют о его исходе и разделяют горе семей тех трех заложников».

Солдаты ЦАХАЛ убили трех израильских заложников, похищенных во время нападения ХАМАС, 15 декабря в районе Шеджайя города Газа. Погибшие — Йотам Хаим, Алон Шамриз и Самер Эль-Талалк — вышли из здания, будучи голыми по пояс, один из них нес палку с белой тряпкой. Военнослужащий израильской армии принял их за боевиков и открыл огонь.

Два дня спустя начальник Генштаба взял на себя ответственность за произошедшее, выразив соболезнования семьям жертв. Он также пообещал сделать все, чтобы аналогичные инциденты не случались в дальнейшем.