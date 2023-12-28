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В Москве на новогодние праздники усилят проверки водителей на трезвость

ГИБДД: в Москве на праздники проведут рейды по отлову нетрезвых водителей
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Сотрудники ГИБДД усилят контроль за пьяными водителями на дорогах в новогодние праздники, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Усиленные меры будут действовать с 20:00 мск 29 декабря до 20:00 мск 8 января. В ведомстве объяснили, что они нужны для «профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения» водителями в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД попросили «не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем» и напомнили о последствиях нетрезвого вождения.

ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей
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Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным Госавтоинспекции, за период с 1 по 8 января 2023 года самым частным нарушением на дорогах стало пьяное вождение. В период новогодних каникул по этой причине произошло около 120 аварий, в которых погибли 12 человек.

За вождение в нетрезвом виде могут назначить штраф до 30 тыс. руб. а также на два года лишить водительских прав; за повторное правонарушение предусмотрен штраф до 300 тыс. руб. и лишение прав на три года, а также лишение свободы до двух лет.

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Теги
Москва пьяное вождение ГИБДД новогодние праздники
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