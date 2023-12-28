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Общество ,  
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В Якутске рабочие устроили стрельбу на стройке

МВД: в Якутии двое рабочих пострадали в результате драки со стрельбой
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Якутске рабочие устроили драку со стрельбой, двое пострадали, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел между гражданами стран ближнего зарубежья в строящемся здании по Вилюйскому тракту в Якутске. Двое мужчин получили телесные повреждения, полицейские устанавливают обстоятельства конфликта.

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В начале декабря 2023 года на севере Санкт-Петербурга подрались по меньшей мере десять мигрантов, часть из которых были одеты в спецформу рабочих.

Трое получили травмы. Позднее полицейские провели масштабную проверку работников стройки: 13 мигрантов решили выдворить из России, еще 50 лишились патента на трудовую деятельность в стране.

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Якутия драка стрельба
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