МВД: в Якутии двое рабочих пострадали в результате драки со стрельбой

В Якутске рабочие устроили стрельбу на стройке

Фото: Никита Попов / РБК

В Якутске рабочие устроили драку со стрельбой, двое пострадали, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел между гражданами стран ближнего зарубежья в строящемся здании по Вилюйскому тракту в Якутске. Двое мужчин получили телесные повреждения, полицейские устанавливают обстоятельства конфликта.

В начале декабря 2023 года на севере Санкт-Петербурга подрались по меньшей мере десять мигрантов, часть из которых были одеты в спецформу рабочих.

Трое получили травмы. Позднее полицейские провели масштабную проверку работников стройки: 13 мигрантов решили выдворить из России, еще 50 лишились патента на трудовую деятельность в стране.