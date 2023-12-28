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Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за погоды для всех видов машин. Видео

Кадры очереди из машин на закрытой из-за непогоды Военно-Грузинской дороге

Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за погоды для всех видов машин. Видео
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Военно-Грузинская дорога, которая связывает Россию с Грузией и Арменией, закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды на территории Грузии. Об этом сообщило управление МЧС по Северной Осетии в телеграм-канале.

Движения нет на участке Владикавказ — населенный пункт Ларс (на дороге есть два населенных пункта с таким названием — Нижний и Верхний Ларс, последний расположен ближе к границе) в направлении на выезд из России.

Дорогу закрыли с 13:00 мск до особого распоряжения. Решение приняли, так как обеспечить безопасный проезд машин невозможно из-за погодных условий, а также по рекомендации пограничных служб Грузии.

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков
Общество
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Температура воздуха в приграничных районах Грузии у КПП «Дарьяли» к середине дня 28 декабря держалась на уровне минус 4 градусов. В регионе наблюдалась облачность, шли снег и дождь, скорость порывов ветра достигла 3 м/c.

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Теги
военно-грузинская дорога непогода Кавказ Грузия
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