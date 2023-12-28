Минобороны России сообщило о трех сбитых украинских самолетах Су-25

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Три украинских самолета Су-25 сбили средства противовоздушной обороны в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Новогригоровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области», — говорится в сообщении ведомства. Третий Су-25 был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики, уточнили в Минобороны.

По данным Минобороны России, за сутки потери противника на купянском направлении составили до 55 военнослужащих, три автомобиля, одна гаубица Д-30; на краснолиманском — до 210 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, три автомобиля; на донецком — до 230 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, на южнодонецком — до 115 военнослужащих и три пикапа; на запорожском — до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля; на херсонском — до 60 военнослужащих, одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и одна гаубица Д-30

«В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новодружеск, Верхнекаменка, Золоторевка Луганской народной республики, Александровка, Верхнеторецкое, Старомихайловка Донецкой народной республики, Вербовое и Пшеничное Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.