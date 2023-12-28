Место посадки Ан-24 с 30 пассажирами на замерзшую реку в Якутии. Видео
Самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» с 30 пассажирами на борту сел на замерзшую реку в Якутии утром 28 декабря.
Борт выполнял рейс по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск и приземлился недалеко от взлетно-посадочной полосы второго аэропорта. Кроме пассажиров на борту находились четыре члена экипажа, никто не пострадал.
Проверку по факту произошедшего организовали Росавиация и региональная транспортная прокуратура, по данным которой, борт отклонился от взлетно-посадочной полосы, когда заходил на посадку, и сел на песчаную косу у реки Колыма. Причиной аварийной посадки ведомство назвало ошибку экипажа при пилотировании.
СК организовал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), она предусматривает в качестве наказания до двух лет лишения свободы.
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