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Место посадки Ан-24 с 30 пассажирами на замерзшую реку в Якутии. Видео

Кадры с места посадки Ан-24 с 30 пассажирами на замерзшую реку в Якутии

Место посадки Ан-24 с 30 пассажирами на замерзшую реку в Якутии. Видео
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Самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» с 30 пассажирами на борту сел на замерзшую реку в Якутии утром 28 декабря.

Борт выполнял рейс по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск и приземлился недалеко от взлетно-посадочной полосы второго аэропорта. Кроме пассажиров на борту находились четыре члена экипажа, никто не пострадал.

Проверку по факту произошедшего организовали Росавиация и региональная транспортная прокуратура, по данным которой, борт отклонился от взлетно-посадочной полосы, когда заходил на посадку, и сел на песчаную косу у реки Колыма. Причиной аварийной посадки ведомство назвало ошибку экипажа при пилотировании.

СК организовал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), она предусматривает в качестве наказания до двух лет лишения свободы.

Самолет Ан-24 с 30 пассажирами сел на замерзшую реку в Якутии
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Теги
Ан-24 аварийная посадка Якутия «Полярные авиалинии»
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