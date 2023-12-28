 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Якутии Ан-24 с 30 пассажирами приземлился на замерзшую реку

В Якутии вне посадочной полосы сел самолет Ан-24 с 30 пассажирами

В аэропорту поселка Зырянка в Якутии вне взлетно-посадочной полосы сел самолет Ан-24 с 30 пассажирами, сообщил региональный оперативный штаб в своем телеграм-канале.

Самолет выполнял рейс «Якутск — Зырянка — Среднеколымск». Помимо пассажиров на борту находились четыре члена экипажа. Пострадавших нет, самолет не поврежден.

По факту посадки самолета вне взлетно-посадочной полосы территориальное управление Росавиации организовало проверку.

Самолет «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга экстренно сел в Сургуте
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

SakhaDay со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что на борту Ан-24 находились двое детей. ЯСИА уточняет, что воздушное судно принадлежит компании «Полярные авиалинии».

По данным SakhaDay, самолет приземлился на замерзшую реку Колыма. Телеграм-канал Baza пишет, что пилоты при заходе на посадку не увидели взлетно-посадочную полосу, поэтому приземлили судно на реку. 

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Якутия Ан-24 самолет
Материалы по теме
В Челябинске самолет «Аэрофлота» уперся в сугроб после приземления
Общество
На запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи ушли 19 самолетов
Общество
Генпрокуратура сообщила об изменении правил перевозки детей в самолетах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 101,35 (+0,23) Инвестиции, 27 дек, 19:01 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 91,71 (0) Инвестиции, 27 дек, 19:01
В Словакии проверят законность передачи военной помощи Украине Политика, 06:38
Ночью над Крымом сбили два беспилотника Политика, 06:20
Десантники на правом берегу Днепра подбили танк и «Гвоздику» ВСУ Политика, 06:11
В Якутии Ан-24 с 30 пассажирами приземлился на замерзшую реку Общество, 05:44
Абрамченко пообещала спад цен на яйца после предновогоднего ажиотажа Экономика, 05:28
Лавров заявил о «повышении ставок» Западом в конфликте на Украине Политика, 05:14
Бизнес предложил увеличить срок действия виз для иностранных инвесторов Бизнес, 05:07
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Почти половина респондентов Avito запланировали новогоднее путешествие Общество, 05:00
В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда Москва — Симферополь Общество, 04:38
Американская ЧВК заявила о переговорах с властями ЦАР Политика, 04:28
Ким Чен Ын призвал к активизации подготовки к возможной войне Политика, 04:07
РЖД возглавили рейтинг крупнейших работодателей России по версии Forbes Бизнес, 03:41
В Кривом Роге и Херсоне прозвучали взрывы Политика, 03:32
FT сообщила о близком к рекордному портфеле заказов оборонных компаний Бизнес, 03:16