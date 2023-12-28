В Якутии Ан-24 с 30 пассажирами приземлился на замерзшую реку
В аэропорту поселка Зырянка в Якутии вне взлетно-посадочной полосы сел самолет Ан-24 с 30 пассажирами, сообщил региональный оперативный штаб в своем телеграм-канале.
Самолет выполнял рейс «Якутск — Зырянка — Среднеколымск». Помимо пассажиров на борту находились четыре члена экипажа. Пострадавших нет, самолет не поврежден.
По факту посадки самолета вне взлетно-посадочной полосы территориальное управление Росавиации организовало проверку.
SakhaDay со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что на борту Ан-24 находились двое детей. ЯСИА уточняет, что воздушное судно принадлежит компании «Полярные авиалинии».
По данным SakhaDay, самолет приземлился на замерзшую реку Колыма. Телеграм-канал Baza пишет, что пилоты при заходе на посадку не увидели взлетно-посадочную полосу, поэтому приземлили судно на реку.
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