В Якутии вне посадочной полосы сел самолет Ан-24 с 30 пассажирами

В Якутии Ан-24 с 30 пассажирами приземлился на замерзшую реку

В аэропорту поселка Зырянка в Якутии вне взлетно-посадочной полосы сел самолет Ан-24 с 30 пассажирами, сообщил региональный оперативный штаб в своем телеграм-канале.

Самолет выполнял рейс «Якутск — Зырянка — Среднеколымск». Помимо пассажиров на борту находились четыре члена экипажа. Пострадавших нет, самолет не поврежден.

По факту посадки самолета вне взлетно-посадочной полосы территориальное управление Росавиации организовало проверку.

SakhaDay со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что на борту Ан-24 находились двое детей. ЯСИА уточняет, что воздушное судно принадлежит компании «Полярные авиалинии».

По данным SakhaDay, самолет приземлился на замерзшую реку Колыма. Телеграм-канал Baza пишет, что пилоты при заходе на посадку не увидели взлетно-посадочную полосу, поэтому приземлили судно на реку.