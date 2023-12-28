В Киргизии задержали планировавших теракт членов «Исламского государства»

В городе Джалал-Абад в Киргизии задержали несовершеннолетних членов «Исламского государства — Вилаята Хорасан» (запрещенная в России террористическая организация), передает «АКИpress» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Задержаны два молодых человека 2007 года рождения. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК Киргизии (угроза совершения теракта). Подросткам грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии ГКНБ, задержанных дистанционно завербовали в ряды организации через интернет. По указанию зарубежных координаторов они планировали заложить самодельное взрывное устройство у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, организовать теракт и вооруженное нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы в том же городе, полагают в ведомстве.

У задержанных изъяли мобильные устройства. При осмотре гаджетов силовики нашли «неопровержимые доказательства» подготовки теракта, переписки с координаторами, а также план действий, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и видеозаписи с клятвой на верность лидеру филиала террористической группировки.

Подростков поместили в СИЗО для несовершеннолетних. ГКНБ устанавливает их сообщников, которые могли действовать на территории Киргизии, сообщили в ведомстве.

В конце декабря в трех населенных пунктах во Франции задержали пятерых человек, подозреваемых в совместной подготовке теракта. Ранее в тот же день министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал префектов сохранять «крайнюю бдительность» в условиях приближающихся рождественских праздников (католическое Рождество празднуется 25 декабря). Дарманен отметил, что в стране продолжает действовать «очень высокий уровень террористической угрозы», который ввели на фоне войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС.