В Словакии проверят законность передачи военной помощи Украине

Высшее контрольное управление Словакии проверит соблюдение законов при передаче властями страны военной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Управление, которое контролирует распоряжение бюджетом и имуществом страны, в 2024 году проверит «соблюдение правовых норм при передаче в дар Украине движимого военного имущества». Под проверку также подпадают закупка, хранение и утилизация вакцин от коронавируса, работа водоснабжающих компаний и администрации президента, эффективность использования поставщиков в государственном и общественном управлении.

Словакия одна из первых западных стран, начавших поставлять оружие для ВСУ. Страна предоставила Украине гаубицы Zuzana-2, вертолеты Ми-17, все 13 своих истребителей МиГ-29, а также систему ПВО С-300.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после вступления в должность в октябре заявил, что словацкие власти перестанут поставлять Украине оружие. По его мнению, ВСУ не сможет победить российскую армию на поле боя даже с масштабным международным финансированием и снабжением.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.