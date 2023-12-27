 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин позвонил пятикласснику, чью мечту исполнил на «Елке желаний»

Путин позвонил 11-летнему мальчику, мечту которого исполнил на «Елке желаний»

Путин позвонил пятикласснику, чью мечту исполнил на «Елке желаний»
Video

Президент Владимир Путин созвонился с 11-летним школьником Никитой Мирошниченко, открытку с мечтой которого снял с «Елки желаний». Видеозапись разговора опубликовала пресс-служба Кремля.

В качестве новогоднего желания мальчик загадал посетить Эрмитаж. Мальчик разговаривал с президентом из музея. Сам глава государства находился в Кремле.

В начале разговора Путин спросил у Никиты, что ему понравилось в музее, а тот ответил, что больше остальных экспонатов ему понравились часы «Павлин». «Часы красивые, да», — согласился Путин.

Кроме того, президент обсудил с мальчиком его увлечения. Так, Путин поинтересовался у пятиклассника, ходит ли он в музыкальную школу, а узнав, что он играет на кларнете и выиграл международный конкурс, поздравил его с этим.

Путин прервал заседание для звонка девочке с «Елки желаний»
Общество
Владимир Путин

Напоследок президент пожелал мальчику хорошего окончания экскурсии и получить удовольствие от посещения Эрмитажа, отметив, однако, что одного дня для музея мало. Он также предположил, что Никита с семьей снова посетят его летом.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

11-летний Никита Мирошниченко побывал в Зимнем дворце вместе с родителями и старшей сестрой. Помимо этого, для семьи провели экскурсию по главным достопримечательностям Санкт-Петербурга.

4 декабря Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», которая регулярно проходит с 2018 года. На ней он выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями людей, попавших в трудные жизненные обстоятельства. 21 декабря он уже созванивался с семиклассницей Ксенией Мазневой, которая хотела попробовать себя в роли телеведущей.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин Новый год телефонный разговор Дети
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин поблагодарил сотрудников МЧС за эвакуацию россиян из сектора Газа
Общество
Путин подписал закон о проведении «Игр будущего» в Казани
Спорт
Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах со странами СНГ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 101,35 (+0,23) Инвестиции, 19:01 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 91,71 (0) Инвестиции, 19:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
Politico узнала, что CША начали пересматривать стратегию по Украине Политика, 21:00
Карлсен ответил на претензии Непомнящего о привилегиях на ЧМ в Самарканде Спорт, 20:50
В Аргентине начались протесты против «неконституционных» реформ Милея Политика, 20:47
Умер сценарист и поэт Юрий Арабов Общество, 20:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:30
Глава РПЛ объяснил матчи в снегопад «дырявым регламентом» Спорт, 20:14
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Путин позвонил пятикласснику, чью мечту исполнил на «Елке желаний» Общество, 20:02
Силуанов выступил за продление семейной ипотеки Общество, 20:01
Силуанов рассказал о надеждах на приватизацию в 2024 году Экономика, 20:00
Путин поручил правительству заняться увеличением доходов учителей Общество, 19:56
ТНТ убрал Киркорова с постера фильма после вечеринки в «Мутаборе» Общество, 19:52
Ведущий российский ралли-гонщик будет выступать за Болгарию Спорт, 19:43
Минфин Украины не нашел денег на мобилизацию 500 тыс. человек Политика, 19:42