Путин позвонил пятикласснику, чью мечту исполнил на «Елке желаний»

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Президент Владимир Путин созвонился с 11-летним школьником Никитой Мирошниченко, открытку с мечтой которого снял с «Елки желаний». Видеозапись разговора опубликовала пресс-служба Кремля.

В качестве новогоднего желания мальчик загадал посетить Эрмитаж. Мальчик разговаривал с президентом из музея. Сам глава государства находился в Кремле.

В начале разговора Путин спросил у Никиты, что ему понравилось в музее, а тот ответил, что больше остальных экспонатов ему понравились часы «Павлин». «Часы красивые, да», — согласился Путин.

Кроме того, президент обсудил с мальчиком его увлечения. Так, Путин поинтересовался у пятиклассника, ходит ли он в музыкальную школу, а узнав, что он играет на кларнете и выиграл международный конкурс, поздравил его с этим.

Напоследок президент пожелал мальчику хорошего окончания экскурсии и получить удовольствие от посещения Эрмитажа, отметив, однако, что одного дня для музея мало. Он также предположил, что Никита с семьей снова посетят его летом.

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11-летний Никита Мирошниченко побывал в Зимнем дворце вместе с родителями и старшей сестрой. Помимо этого, для семьи провели экскурсию по главным достопримечательностям Санкт-Петербурга.

4 декабря Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», которая регулярно проходит с 2018 года. На ней он выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями людей, попавших в трудные жизненные обстоятельства. 21 декабря он уже созванивался с семиклассницей Ксенией Мазневой, которая хотела попробовать себя в роли телеведущей.