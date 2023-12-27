Вандалы разбили мемориальную доску о депортации калмыков

Хасиков: неизвестные разбили мемориальную доску в память о депортации калмыков

Фото: Администрация Малодербетовского РМО РК / VK

В Волгоградской области на железнодорожной станции Абганерово неизвестные разбили мемориальную доску, посвященную 80-летию депортации калмыков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор соседней Калмыкии Бату Хасиков.

«Считаю данный инцидент бессмысленной провокацией, глупой попыткой посеять вражду между братскими народами», — написал глава региона.

Хасиков уточнил, что доска была установлена 25 декабря 2023 года на станции, откуда 28 декабря 1943 года в Сибирь «отправлялись эшелоны с нашими бабушками и дедушками».

Губернатор выразил благодарность своему волгоградскому коллеге Андрею Бочарову за быструю реакцию на происшествие.

В конце декабря 1943 года советская власть организовала массовую депортацию калмыков в Сибирь. Операция получила название «Улусы».

Обоснованием такой меры были обвинения калмыков в массовом дезертирстве и противодействии Красной армии во время Великой отечественной войны.