Вандалы разбили мемориальную доску о депортации калмыков
В Волгоградской области на железнодорожной станции Абганерово неизвестные разбили мемориальную доску, посвященную 80-летию депортации калмыков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор соседней Калмыкии Бату Хасиков.
«Считаю данный инцидент бессмысленной провокацией, глупой попыткой посеять вражду между братскими народами», — написал глава региона.
Хасиков уточнил, что доска была установлена 25 декабря 2023 года на станции, откуда 28 декабря 1943 года в Сибирь «отправлялись эшелоны с нашими бабушками и дедушками».
Губернатор выразил благодарность своему волгоградскому коллеге Андрею Бочарову за быструю реакцию на происшествие.
В конце декабря 1943 года советская власть организовала массовую депортацию калмыков в Сибирь. Операция получила название «Улусы».
Обоснованием такой меры были обвинения калмыков в массовом дезертирстве и противодействии Красной армии во время Великой отечественной войны.
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