Аэропорт Волгограда возобновил работу после запрета полетов

Аэропорт Волгограда вернулся к штатном режиму работы после закрытия

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Аэропорт Волгограда вернулся к обычному режиму работы и принимает рейсы, сообщили РБК в пресс-службе организации.

«На данный момент прилеты и вылеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не ограничены, аэропорт работает в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов», — говорится в сообщении.

Утром 20 декабря в районе Волгограда был введен запрет полетов самолетов. Рейс компании «Победа» из Москвы перенаправили на запасной аэродром в Саратове. Причины ограничения полетов названы не были.

19 декабря временные ограничения на полеты вводили московские аэропорты Внуково и Домодедово. Аналогичные меры были приняты и в аэропорту Жуковский.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил тогда, что силы ПВО сбили беспилотник в Одинцовском городском округе. В Минобороны уточнили, что военные помешали Украине нанести удар БПЛА «по объектам на территории Российской Федерации».