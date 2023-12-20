Аэропорт Волгограда возобновил работу после запрета полетов
Аэропорт Волгограда вернулся к обычному режиму работы и принимает рейсы, сообщили РБК в пресс-службе организации.
«На данный момент прилеты и вылеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не ограничены, аэропорт работает в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов», — говорится в сообщении.
Утром 20 декабря в районе Волгограда был введен запрет полетов самолетов. Рейс компании «Победа» из Москвы перенаправили на запасной аэродром в Саратове. Причины ограничения полетов названы не были.
19 декабря временные ограничения на полеты вводили московские аэропорты Внуково и Домодедово. Аналогичные меры были приняты и в аэропорту Жуковский.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил тогда, что силы ПВО сбили беспилотник в Одинцовском городском округе. В Минобороны уточнили, что военные помешали Украине нанести удар БПЛА «по объектам на территории Российской Федерации».
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