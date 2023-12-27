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Военная операция на Украине ,  
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В больнице остался один из пострадавших при ударе по порту Феодосии

Один из пострадавших при ударе по Феодосии остается в состоянии средней тяжести
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Один из пострадавших при ударе по порту в Феодосии остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Крыма.

«В настоящее время стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние средней степени тяжести», — сказали в пресс-службе.

Ночью 26 декабря на порт Феодосии была совершена ракетная атака. В результате удара один человек погиб и четверо пострадали. В шести зданиях рядом с портом выбило окна.

Число пострадавших при ночной атаке на Феодосию возросло до четырех
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Кроме того, получил повреждения большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск». Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

В Минобороны отметили, что атаку осуществили ВСУ, использовав авиационные управляемые ракеты. Два бомбардировщика Су-24, которые нанесли удар, были уничтожены российскими средствами ПВО в Николаевской области.

Теги
Крым Феодосия ракетный удар порт пострадавшие новости
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