В Абхазии началась акция протеста из-за передачи госдачи в Пицунде России
Оппозиция в Абхазии устроила митинг против передачи государственной дачи в Пицунде в собственность России, сообщают «Известия» и ТАСС.
На 27 декабря назначено рассмотрение в парламенте республики вопроса о ратификации соглашения о передаче госдачи «Пицунда» в российскую собственность. Как пояснял министр юстиции Абхазии Анри Барциц, в соглашении была обнаружена техническая ошибка, и ратификация нужна для ее устранения.
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что соглашение не предусматривает передачу России земли, на которой находится дача.
«Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО (Федеральная служба охраны. — РБК) России», — рассказал посол.
По его словам, в соглашении были неточности в перечне контрольных точек, которые определяют границы акватории и участка объекта. Ошибки исправили путем обмена дипломатическими нотами согласно международным нормам.
Оппозиция заявила, что будет проводить бессрочную акцию, поскольку считает документ противоречащим конституции республики.
Перед митингом к жителям Абхазии обратился генпрокурор Адгур Агрба. Он попросил граждан воздержаться от участия в акции и предупредил, что «организаторов и участников массовых беспорядков» привлекут к ответственности согласно законодательству республики.
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Госдача в Пицунде (ее территория свыше 180 га) по соглашению между Кабинетом министров Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года находится в аренде у российской стороны. Еще одно соглашение — о передаче России этого имущественного комплекса на безвозмездной основе, а также аренде земельных участков и прилегающего участка акватории моря - было подписано в Москве в январе прошлого года. Его ратификация и будет рассматриваться в парламенте Абхазии.