В Абхазии началась акция протеста из-за передачи госдачи в Пицунде России

Оппозиция Абхазии выступает против ратификации соглашения с Россией о передаче госдачи в Пицунде. Российский посол заявил, что речь идет об аренде на 49 лет и передаче в собственность ФСО только зданий, а не земли

Вид на Пицунду (Фото: Константин Лейфер / ТАСС)

Оппозиция в Абхазии устроила митинг против передачи государственной дачи в Пицунде в собственность России, сообщают «Известия» и ТАСС.

На 27 декабря назначено рассмотрение в парламенте республики вопроса о ратификации соглашения о передаче госдачи «Пицунда» в российскую собственность. Как пояснял министр юстиции Абхазии Анри Барциц, в соглашении была обнаружена техническая ошибка, и ратификация нужна для ее устранения.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что соглашение не предусматривает передачу России земли, на которой находится дача.

«Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО (Федеральная служба охраны. — РБК) России», — рассказал посол.

По его словам, в соглашении были неточности в перечне контрольных точек, которые определяют границы акватории и участка объекта. Ошибки исправили путем обмена дипломатическими нотами согласно международным нормам.

Оппозиция заявила, что будет проводить бессрочную акцию, поскольку считает документ противоречащим конституции республики.

Перед митингом к жителям Абхазии обратился генпрокурор Адгур Агрба. Он попросил граждан воздержаться от участия в акции и предупредил, что «организаторов и участников массовых беспорядков» привлекут к ответственности согласно законодательству республики.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Госдача в Пицунде (ее территория свыше 180 га) по соглашению между Кабинетом министров Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года находится в аренде у российской стороны. Еще одно соглашение — о передаче России этого имущественного комплекса на безвозмездной основе, а также аренде земельных участков и прилегающего участка акватории моря - было подписано в Москве в январе прошлого года. Его ратификация и будет рассматриваться в парламенте Абхазии.