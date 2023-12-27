Город в Приморье за ночь остался без общественного транспорта

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В приморском городе Лесозаводске жители остались без общественного транспорта, поскольку единственный перевозчик ООО «Дальатп» перегнал автобусы в неизвестное место, сообщила пресс-служба администрации города.

«Ночью без объяснения причин перевозчик ООО «Дальатп» с автобазы вывез оборудование и перегнал все автобусы из городского округа на другую территорию, тем самым оставив город без общественного транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура Приморского края начала проверку в связи с нарушением работы общественного транспорта. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Гендиректора перевозчика Евгения Чуприна вызвали в межрайонную прокуратуру.

26 декабря пять автобусов «Дальатп» не вышли на маршруты в установленное время. Как уточнили PrimaMedia в пресс-службе администрации округа, гендиректор транспортной компании Евгений Чуприн объяснил отсутствие водителей на месте в назначенное время задержкой зарплаты на шесть дней. Трудности с выплатами он связал с низкой выручкой предприятия. Глава Лесозаводского городского округа Константин Банцеев решил сменить перевозчика, конкурс проведут в январе, уточнило издание.

Чуприн рассказал РБК, что «Дальатп» неоднократно сталкивалась с «административным давлением со стороны контролирующих служб Ространснадзора». Компания, в частности, обратилась к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и президенту Владимиру Путину с просьбой решить проблему, но ответа не последовало.

«Игнорирование ситуации органами государственной власти привело к тому, что на счета ООО «Дальатп» был наложен арест из-за действий сотрудников Ространснадзора и это парализовало хозяйственную деятельность предприятия», — отметил Чуприн. Он добавил, что задолженностей перед работниками не было, но после выплаты зарплат не осталось денег на обеспечение автобусов топливом и запчастями. Забастовку гендиректор перевозчика также опроверг, сказав, что ее никто не проводил.

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«Причина прекращения работы — убыточное состояние работы предприятия в районе из-за действия государственных должностных лиц, поэтому техника была выведена с территории, на которой отключают электричество и заканчивается договор аренды», — уточнил Чуприн. По его словам, он не выходил на связь, поскольку «весь день и вечер провел в Следственном комитете», где не получалось отвечать на звонки и сообщения.

РБК направил запрос в пресс-службу МТУ Ространснадзора по ДФО.

Лесозаводск находится на западе Приморского края, в нем проживают более 40 тыс. человек.