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В Аргентине номинал самых крупных банкнот увеличат в 25 раз

Президент Милей: в Аргентине номинал самых крупных банкнот увеличат в 25 раз
Фото: Tomas Cuesta / Getty Images
Фото: Tomas Cuesta / Getty Images

В связи с инфляцией Центробанк Аргентины выпустит в оборот купюры номиналом в 25 раз больше существующих, заявил президент Хавьер Милей, передает La Nacion.

Речь идет о банкнотах 50 тыс. песо и 25 тыс. песо.

Сейчас самые крупные купюры в Аргентине — 2 тыс. песо, однако они находятся в обороте меньше года: их решили напечатать только в феврале 2023 года. До этого крупнейшей в стране была купюра 1 тыс. песо.

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Милей назвал ситуацию с имеющимися банкнотами пыткой. По мнению президента, людям, которым нужно оплатить что-то наличными, приходится идти с кучей бумаги и «у них на лбу написано «укради это», так как очевидно, что человек несет крупную сумму денег.

Рост цен в ноябре в Аргентине составил 12,8%, в годовом выражении инфляция превысила 160%.

Теги
Хавьер Милей Аргентина Инфляция песо банкноты купюры
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