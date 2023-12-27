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Российская академия художеств опровергла планы Церетели уйти

В Российской академии художеств опровергли, что Церетели покинет пост в январе
Зураб Церетели
Зураб Церетели (Фото: Министерство культуры РФ / Global Look Press)

Скульптор Зураб Церетели не собирается покидать пост президента Российской академии художеств в 2024 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на РАХ.

«Это недостоверная информация. 21 декабря 2021 года решением 584-го общего собрания членов Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели переизбран президентом РАХ сроком на пять лет», — говорится в сообщении. Таким образом, его полномочия истекут в 2026 году.

О том, что в РАХ назначат нового президента, ранее написал телеграм-канал «Образ будущего». По его данным, это связано с возрастом Церетели — ему 4 января исполнится 90 лет.

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Церетели возглавляет РАХ с 1997 года. Он создал более 5 тыс. произведений, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет звание народного художника России. Среди работ скульптора — памятник Петру I в развилке Москвы-реки и Водоотводного канала и монумент «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве, скульптуры «Рождение Нового Человека» в Севилье и «Добро побеждает Зло» перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Последняя посвящена подписанию в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.

Теги
Зураб Церетели скульптор искусство
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