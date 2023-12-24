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Умер актер театра Et Cetera Алексей Черных

В 43 года умер сыгравший в «Глухаре» актер театра Et Cetera Алексей Черных
Алексей Черных
Алексей Черных (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Актер Алексей Черных, игравший в московском театре Et Cetera, умер в возрасте 43 лет, сообщила пресс-служба театра.

«Алексею Черныху было всего 43 года. Он работал в нашем театре, сыграл самые разные роли, сыграл так ярко, так талантливо, что все его работы мы помним до сих пор», — говорится в сообщении.

Артист скончался от инфаркта в Москве. В театре уточнили, что актер жил в последнее время на Алтае и приехал в столицу проститься с артисткой Et Cetera Татьяной Владимировой, которой не стало 5 декабря.

На Алтае Черных работал горным гидом — «водил путешественников по горам, иногда читал им стихи, пел под гитару», рассказали в театре.

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Основатель и художественный руководитель Et Cetera Александр Калягин выразил соболезнования родным и близким актера. «Алексей Черных был один из самых талантливых артистов. Я возлагал на него большие надежды. Когда он недавно появился на прощании с Татьяной Владимировой, я подумал, а вдруг мы сумеем его вернуть в театр. Но случилась эта трагедия», — сказал он.

Алексей Черных родился в 1980 году, в 2003-м он окончил школу-студию МХАТ. В Et Cetera актер играл в спектаклях «451 по Фаренгейту», «Морфий», «Пожары», «Барабаны в ночи» и «Люсьет Готье, или Стреляй сразу!» В другом московском театре «Театр.doc» участвовал в постановке «9 месяцев/40 недель».

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Черных также снимался в кино. В 2014 году сыграл главную роль в фильме «Сын», за которую впоследствии получил приз «За лучшую мужскую роль» Открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок». Кроме того, Черных снялся в эпизодической роли в третьем сезоне сериала «Глухарь».

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