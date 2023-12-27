Вильфанд: в 11 регионах России в последние дни года ожидаются аномальные холода

Вильфанд сообщил об аномальных холодах в конце года в 11 регионах России

В 11 регионах России в последние дни уходящего года ожидается аномальный холод, на Дальнем Востоке температура может опуститься до минус 51 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В последние дни года в Северо-Западный федеральный округ придет холодная погода. <...> Аномально холодная погода ожидает также Дальний Восток», — рассказал синоптик.

Вильфанд уточнил, что в республике Коми, Вологодской и Архангельской областях температура может достигнуть минус 25 градусов. В Мурманской области прогнозируют морозы до 18-24 градусов — это на 7-10 градусов ниже нормы, отметил синоптик.

С 27 по 31 декабря в Якутии ожидаются морозы до минус 51 градуса, на Чукотке — до 48 градусов, в Магаданской области — до 47 градусов, в Хабаровском крае — до 44 градусов, в Амурской области — до 41 градуса. На Камчатке температура опустится до 36 градусов мороза, на Сахалине — до 27 градусов.

Вильфанд назвал такую погоду «необычно холодной и опасной». Он уточнил, что 1 января в перечисленных регионах также прогнозируют морозы.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что на последней неделе уходящего года в Центральной России ожидаются небольшие снегопады и снижение температуры до минусовых отметок. Синоптик предупредил о резких скачках давления — «барической пиле».

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Другой синоптик «Фобоса» Михаил Леус отмечал, что в Москве в новогоднюю ночь может пойти легкий снег, температура должна опуститься до минус 9 градусов.