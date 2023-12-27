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Технологии и медиа ,  
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Чемезов рассказал о планах создать новую бикалиберную РСЗО «Возрождение»

Глава «Ростеха» Чемезов: в России создадут новую бикалиберную РСЗО «Возрождение»

Госкорпорация «Ростех» в первой половине 2024 года планирует запустить серийное производство новых бикалиберных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Возрождение», сообщил «РИА Новости» генеральный директор компании Сергей Чемезов.

Он уточнил, что новая РСЗО создана на основе инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». «Мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером. В результате создали контейнер, который позволяет осуществлять также пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1 (тяжелая огнеметная система. — РБК), ТОС-1А и ТОС-2», — рассказал Чемезов.

РСЗО «Возрождение» может минировать местность 140-мм снарядами, а также поражать цели реактивными снарядами калибра 220-мм, добавил глава госкорпорации.

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В июле в «Ростехе» сообщили, что с начала 2023 года компания произвела в 20 раз больше снарядов для РСЗО, чем за прошлый, 2022 год. «По отдельным наименованиям боеприпасов рост производства — до 50 раз», — уточнил тогда индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхан Оздоев.

В ноябре 2022 года «Ростех» рассказал о поставках Минобороны новых РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». «Торнадо-Г» предназначена «для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника в местах сосредоточения». «Торнадо-С» используют «для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры».

Теги
Ростех РСЗО вооружение Сергей Чемезов
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