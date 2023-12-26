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Куратора перевозок и цифровизации Росавиации перевели в Минтранс

Замглавы Росавиации Потешкина назначили замминистра транспорта
Владимир Потешкин
Владимир Потешкин (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Заместителем министра транспорта назначен замглавы Росавиации Владимир Потешкин, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовых актов.

«Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Потешкин с января 2022 года курировал в Росавиации вопросы перевозок и цифровизации. Ранее он работал в авиакомпаниях «Россия», Nordwind и «Оренбургские авиалинии».

Курирующий авиацию замглавы Минтранса уйдет в отставку
Бизнес
Игорь Чалик

О том, что прошлый замминистра транспорта Игорь Чалик уйдет в отставку, источники РБК сообщили в середине ноября 2023 года. В ведомстве он курировал авиацию с января 2021 года.

Пресс-служба Минтранса в ответ на запрос РБК сообщила, что позднее Чалику «предложат одну из руководящих должностей» в системе организаций министерства. По данным ТАСС, он перейдет на работу в Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации в качестве исполняющего обязанности директора.

Теги
Минтранс назначения Росавиация
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