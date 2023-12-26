Куратора перевозок и цифровизации Росавиации перевели в Минтранс
Заместителем министра транспорта назначен замглавы Росавиации Владимир Потешкин, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовых актов.
«Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Потешкин с января 2022 года курировал в Росавиации вопросы перевозок и цифровизации. Ранее он работал в авиакомпаниях «Россия», Nordwind и «Оренбургские авиалинии».
О том, что прошлый замминистра транспорта Игорь Чалик уйдет в отставку, источники РБК сообщили в середине ноября 2023 года. В ведомстве он курировал авиацию с января 2021 года.
Пресс-служба Минтранса в ответ на запрос РБК сообщила, что позднее Чалику «предложат одну из руководящих должностей» в системе организаций министерства. По данным ТАСС, он перейдет на работу в Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации в качестве исполняющего обязанности директора.