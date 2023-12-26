В Херсоне прогремели взрывы

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В подконтрольном Украине городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил глава военно-гражданской администрации города Роман Мрочко.

Вечером 26 декабря он дважды сообщал о взрывах: в 18:00 мск и 19:27 мск. На большей части территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее глава Херсонской области Александр Прокудин сообщил о взрывах в регионе. По его словам, они слышны в Степановке и Чернобаевке.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 11 ноября того же года, после того как Минобороны России решило перебросить российские войска на левый берег Днепра, в Херсон вошли украинские военные.



Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.