В Николаеве прозвучали взрывы

Взрывы прогремели в украинском городе Николаев, пишут «Страна», «Суспiльне» и «РБК-Украина».

Как сообщает издание «Зеркало Недели», взрывы также звучали в районе Кривого Рога Днепропетровской области.

К моменту, когда произошли взрывы сигналы воздушной тревоги звучали в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. По состоянию на 03:20 мск воздушная тревога была объявлена в Винницкой и Хмельницкой областях, а также на части территории Днепропетровской области.

В течение ночи сигналы также звучали в Киевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.