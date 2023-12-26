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Военная операция на Украине ,  
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В Николаеве прозвучали взрывы

В Николаеве прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

Взрывы прогремели в украинском городе Николаев, пишут «Страна», «Суспiльне» и «РБК-Украина».

Как сообщает издание «Зеркало Недели», взрывы также звучали в районе Кривого Рога Днепропетровской области.

К моменту, когда произошли взрывы сигналы воздушной тревоги звучали в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. По состоянию на 03:20 мск воздушная тревога была объявлена в Винницкой и Хмельницкой областях, а также на части территории Днепропетровской области.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

В течение ночи сигналы также звучали в Киевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Николаев Николаевская область Украина взрывы
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