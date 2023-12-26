Украинские власти завели уголовное дело против директора «Аскания-Нова»

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Украинские власти возбудили уголовное дело против директора биосферного заповедника «Аскания-Нова», расположенного в Херсонской области России. Его обвиняют в коллаборационизме, сообщает полиция Херсонской области Украины.

Украинские следователи считают, что после того, как в марте 2023 года территория заповедника перешла под контроль российской армии, 48-летний житель Херсона добровольно согласился возглавить организацию.

Заповедник после этого был перерегистрирован по российскому законодательству.

В сентябре 2022 года после референдума Херсонская область вошла в состав Российской Федерации.

По информации украинской полиции, подозреваемый налаживал сотрудничество с зоопарками и сафари-парками России, участвовал в конференциях и выставках, где «приписывал России достижения украинских исследователей в природоохранной отрасли».

Следователи квалифицировали действия мужчины по ч. 7 ст. 111-1 «Коллаборационная деятельность» Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Биосферный заповедник «Аскания-Нова» расположен на левобережье Херсонской области на территории Каховского района.

В 1984 году он был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», которые принадлежат к самым ценным экосистемам земли.