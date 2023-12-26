 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украинские власти завели уголовное дело против директора «Аскания-Нова»

Украинские власти завели уголовное дело против директора «Аскания-Нова»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Украинские власти возбудили уголовное дело против директора биосферного заповедника «Аскания-Нова», расположенного в Херсонской области России. Его обвиняют в коллаборационизме, сообщает полиция Херсонской области Украины.

Украинские следователи считают, что после того, как в марте 2023 года территория заповедника перешла под контроль российской армии, 48-летний житель Херсона добровольно согласился возглавить организацию.

Заповедник после этого был перерегистрирован по российскому законодательству.

В сентябре 2022 года после референдума Херсонская область вошла в состав Российской Федерации.

По информации украинской полиции, подозреваемый налаживал сотрудничество с зоопарками и сафари-парками России, участвовал в конференциях и выставках, где «приписывал России достижения украинских исследователей в природоохранной отрасли».

Следователи квалифицировали действия мужчины по ч. 7 ст. 111-1 «Коллаборационная деятельность» Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Суд избрал меру пресечения главе отдела СК по Херсонской области
Общество
Денис Захожих

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Биосферный заповедник «Аскания-Нова» расположен на левобережье Херсонской области на территории Каховского района.

В 1984 году он был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», которые принадлежат к самым ценным экосистемам земли.

Теги
коллаборационизм Херсонская область Заповедник
Материалы по теме
В Херсоне рассказали о побеге отправившихся за гумпомощью волонтеров
Политика
В Херсоне прогремели взрывы
Политика
Власти Херсонской области обвинили ВСУ в ударе по школе и детсаду
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 101,12 (-0,46) Инвестиции, 16:53 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 91,71 (-0,26) Инвестиции, 16:53
В суд подали коллективный иск к Ивлеевой на ₽1 млрд за «голую вечеринку» Общество, 21:05
Эксперты «Синары» назвали акции ретейлеров, которые вырастут в новом году Инвестиции, 20:52
Полковнику попросили дать 7 лет за поставки для Крымского моста Политика, 20:50
Власти выступили за доработку правил списания денег за интернет-сервисы Технологии и медиа, 20:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:35
Семь человек после взрыва газовых баллонов в Ставрополе попали в больницу Общество, 20:33
Песков заявил о готовности Баку и Еревана к финализации мирного договора Политика, 20:28
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Украинские власти завели уголовное дело против директора «Аскания-Нова» Политика, 20:19
Комитет меджлиса Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО Политика, 20:14
Ковальчук забросил шайбу во втором матче «Спартака» в КХЛ подряд Спорт, 20:14
Гендиректор HiFi-стриминга «Звук» — о творчестве и технологиях РБК Life, 20:14
Карлсен завершил в лидерах первый день ЧМ по быстрым шахматам Спорт, 20:06
Суд арестовал замглавы отдела бытового обеспечения спецназа Росгвардии Политика, 20:00
МТС исключил Ивлееву из амбассадоров после «голой вечеринки» Технологии и медиа, 19:53