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Суд избрал меру пресечения главе отдела СК по Херсонской области

Суд в Москве избрал меру пресечения главе отдела СК по Херсонской области
Денис Захожих
Денис Захожих (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета (СК) по Херсонской области Денису Захожих. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

Мера пресечения будет действовать до 9 февраля 2024 года. Захожих обвиняют в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК). По версии следствия, используя свое служебное положение, он присвоил себе арестованный автомобиль Toyota Land Cruiser 150. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Захожих с 2007 года занимал различные должности в органах управления СК по Томску и области, с 2017 года работал в Главном следственном управлении СК по Крыму. В 2018 году его назначили руководителем следственного отдела Керчи. Когда его перевели в Херсонскую область, неизвестно.

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В начале декабря СК завел уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя управления МВД России по Новосибирску Екатерины Корсаковой, рассказали источники «РБК Новосибирск» в правоохранительных органах. По версии следствия, она присвоила деньги, изъятые у обвиняемых в незаконном обналичивании денежных средств. Она приобщила к материалам уголовного дела, которое вела, документы с ложными сведениями о том, что средства были сданы на хранение.

Общий ущерб от действий Корсаковой составил около 4 млн руб. В отношении ее расследуется уголовное дело по статьям о присвоении с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).

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Теги
мера пресечения Басманный суд Следственный комитет Херсонская область
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