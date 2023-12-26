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В Челябинске мужчина в сильный снегопад загрузил снег в «Газель». Видео

В Челябинске мужчина в сильный снегопад загрузил снег в «Газель»

В Челябинске мужчина в сильный снегопад загрузил снег в «Газель». Видео
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В Челябинске, на который обрушился мощный снегопад, мужчина с помощью лопаты загрузил снег в стоящий грузовик «Газель».

Утром 26 декабря в регионе начался сильный снегопад. Губернатор Алексей Текслер сообщил, что снег продолжится в течение всего дня.

Из-за метели самолет «Аэрофлота», прилетевший в Челябинск из Москвы, уперся в сугроб при рулении.

До 20 часов по местному времени (18:00 мск) в области ограничили движение автобусов, маршруток, такси и грузовиков по двум дорогам. Местное управление ГИБДД призвало водителей отказаться от поездок.

Теги
Челябинск снег Газель снегопад
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