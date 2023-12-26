Памфилова рассказала о перспективах пунктов для голосования в автобусах

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На выборах президента в 2024 году могут быть задействованы передвижные пункты голосования (ППГ), оборудованные в автобусах. Об этом рассказала в интервью ТАСС глава ЦИК Элла Памфилова.

«Такие участки могут быть оборудованы в том числе и в специализированных автобусах, когда в самом автобусе все оборудовано таким образом, чтобы в полной мере были выполнены все требования по обеспечению предусмотренной законом процедуры голосования», — заявила она.

Памфилова отметила, что такие меры могут быть приняты для жителей отдаленных поселков, где «нет постоянной участковой избирательной комиссии», а «большинство населения — пожилые или одинокие люди».

По словам главы Центризбиркома, в законе прописаны четкие требования к оборудованию передвижных пунктов, которые должны включать переносную ширму, складные стол и стулья. Кроме того, на ППГ в обязательном порядке должны присутствовать наблюдатели.

Голосование на выборах президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. По состоянию на 26 декабря заявки в ЦИК подали 33 кандидата. Среди них — муниципальный депутат из Долгопрудного Борис Надеждин, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат от КПРФ Николай Харитонов и действующий президент Владимир Путин.