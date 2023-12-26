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Жители поселка в Бурятии не захотели разгружать вагоны с углем за долги

Жители поселка в Бурятии не захотели разгружать вагоны с углем за долги по ЖКХ

Жители поселка Таксимо Муйского района Бурятии, которым предложили разгружать вагоны с углем в счет погашения задолженностей по коммунальным услугам, не откликнулись на это объявление. Об этом сообщила РБК исполняющая обязанности главы администрации района Лариса Анашкина.

«Ресурсоснабжающей организацией ООО «Икибзяк» <...> было размещено сообщение о приглашении граждан на выполнение работ. <...> Обращений граждан по указанному объявлению в ООО «Икибзяк» не поступало, договора не заключались», — заявили в администрации.

Задолженность жителей Таксимо за услуги ЖКХ к 1 декабря достигла 94,3 тыс. руб., уточнили в администрации. Компания «Икибзяк» предложила должникам разгружать вагоны с углем 7 декабря.

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Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

Согласно данным сервиса «РБК Компании», ООО «Икибзяк» зарегистрирована в Таксимо. Доля в 24% в компании принадлежит Игорю Кивлеву, доля в 76% — автономной некоммерческой организации по поддержке и развитию коммунальной инфраструктуры «Содействие». Последняя также зарегистрирована в Таксимо, ее возглавляет Александра Гармаева. Ее полная тезка работает специалистом по управлению и распоряжению муниципальным имуществом в администрации Муйского района.

В Муйском районе 4 декабря ввели режим повышенной готовности из-за «критической ситуации с поставкой твердого топлива», которая «угрожает нарушению нормального жизнеобеспечения населения в период отопительного сезона». Глава местной администрации Андрей Козлов поручил компании «Икибзяк» и ресурсоснабжающей организации ООО «ТВКом-С» провести ревизию имеющегося в котельных угля и «усилить работу по сбору задолженностей с потребителей коммунальных услуг».

Теги
Бурятия Долги долги за ЖКХ новости уголь вагоны
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