В Хакасии замглавы поселкового совета задержали после крушения горки с детьми

В Хакасии замглавы поселкового совета задержали по делу о крушении горки

Заместителя главы поселкового совета Усть-Абакана в Хакасии задержали по уголовному делу о крушении горки с детьми. Об этом в телеграм-канале сообщило региональное управление Следственного комитета.

Задержанный проходил по делу по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Виновным может грозить до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый организовал возведение детской горки на площади по улице Базарная. Горку устанавливали двое разнорабочих.

Задержанный не проконтролировал ход и итог строительства, не организовал поверку горки на соответствие стандартам безопасности и не зарегистрировал ее в органах гостехнадзора, сказано в сообщении. Кроме того, глава поселкового совета допустил «бесконтрольное использование» горки детьми, полагают в СК.

По информации ведомства, 23 декабря, когда с горки катались дети, обрушилась посадочная платформа, и те упали с высоты в 3 м. Дети получили травмы разной степени тяжести: две девочки в возрасте десяти и 11-ти сломали ноги, еще два мальчика получили серьезные травмы позвоночника, у нескольких детей и одной взрослой женщины выявили ушибы.

Всего, по данным Минздрава Хакасии, пострадали десять человек — девять детей и один взрослый.